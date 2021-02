Rainbow Six Siege: Das ist das Memevitational

Von Fatih Öztürk

Ubisoft’s Tweet vom 4. Februar traf eingeschworene Fans härter als Sledge’s Hammer. Aufgrund von Einreisebeschränkungen der französischen Regierung, musste das wichtigste Event des Jahres abgesagt werden. Damit fiel also das traditionelle Spektakel, mit eSports auf höchstem Niveau, ins Wasser. Doch die Trauer der Community sollte nicht lange währen, denn Szenevertreter kündigten für 20. und 21. Februar einfach ihr eigenes Finalevent, das Six Memevitational an. "Ein Jahr ohne prestigereiches Rainbow Six Event werden wir nicht erlauben."

Was zuerst nach einem großen Gag klang, hat nun seriöse Formen angenommen. Nach Datum, Teamnamen und Logos wurden nun die vollständigen Roster der Mannschaften präsentiert die aus eSportlern und Szenegrößen bestehen. Unter den Spielern finden sich etwa Profis wie cameram4n von MIBR, oder Pengu von G2, das beliebte Casterduo Interro und KiXSTAr, oder der wohl größte Troll der Community, BikiniBodhi.

Ubisoft feiert

Auch ein offizieller Ersatz für das Six Invitational wurde gefunden. Es nennt sich "Rainbow Six Siege Community and Siege Celebration" und findet am 21. Februar statt. Ubisoft wollen Jahr 5 im Bestehen von Rainbow Six Siege "nicht ohne großen Knall" vorbeiziehen lassen. "Wir möchten das Siege-Universum feiern und unsere Community auf ein spannendes neues Jahr einstimmen", erklärt der Publisher in einer offiziellen Aussendung.

Teil der großen Sause sind Showmatches, an denen Macy Jay und der deutsche YouTuber Jericho Five partizipieren, Community Highlights, die die Künstler und Szenelieblinge in den Mittelpunkt stellen und das Future of Siege Panel, bei dem die Entwickler traditionell neue Operator, Maps und Mechaniken präsentieren.

