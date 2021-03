Penta Sports und GC Esports sind die letzten zwei Teams, die nun in der GSA League an den Start gehen dürfen. Die Liga selbst startet am 09. April in ihre zweite Season.

Acht Teams und ein Preisgeld von 40.000 Euro! In nur wenigen Wochen startet die zweite Season der GSA League, in deren Lineup zahlreiche hochkarätige Teams vertreten sind. Allen voran G2 Esports, Rogue und Team Secret, die auch im Zuge der EU League antreten. Mit Penta Sports kehrt ein alter Bekannter ins Rampenlicht zurück. Noch 2018 stellte die in Berlin beheimatete Organisation den Weltmeister, ehe das gesamte Roster an G2 Esports abwanderte.

Der neue Ex-Weltmeister

Damals gewann das Team das Six Invitational mit 3:2 gegen Evil Geniuses. Das neue Team setzt sich aus dem PlayStation-4-Roster "White Tigers" zusammen: Burak "FluchTw4geN", Fatih "CCCCCCCCaNaVaR" Yavuz, Firat "Levolution" Hisan, Cumali "Tsuky" Saritas und Bayburtlu "Sadrzm" Oğlu.

Folgende Teams treten in der GSA League an:

G2 Esports (Amtierender Champion und Sieger des GSA League Finals 2020)

Rogue (Vizemeister der GSA League 2020)

Team Secret

Sissi State Punks

Goskilla

Orgless

Penta Sports

GC Esport

Beginn der GSA League ist am 09. April um 19:00 Uhr mit dem Match zwischen G2 Esports und Orgless. Die Pre-Show startet eine Stunde davor um 18:00 Uhr und wird auf Twitch übertragen.

