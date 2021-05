Ubisoft hat die nächsten Schritte in Rainbow Six Siege enthüllt. Mit Jahr 6 Season 2: North Star kommt auch eine neue Verteidigerin in das Game. Die 36-Jährige Mina "Thunderbird" Sky kommt aus dem Nakoda-Territorium und fungiert als heilende Kraft auf der Defender-Seite. Allerdings können auch die Angreifer von ihr profitieren.

Etwas andere Globuli

Mit ihrer Kóna-Station versorgt Thunderbird ihre Kameraden mit Heilungskügelchen, die nach einem gewissen Cooldown wieder aufgenommen werden können. Damit hat ihr Gadget einen geringen Wirkungsbereich, in dem sich der heilungsbedürftige Spieler nur aufhalten muss, um einige HP zurückzuerhalten. Jedoch können auch die Gegner in den Genuss dieses Boosts kommen, da die Station nicht unterscheidet, zu welchem Team der Patient gehört.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ansonsten setzt sie auf die SPEAR.308 als Sturmgewehr oder die SPAS-15 als Schrotflinte im primären Slot. Sekundär kann sie die BEARING 9 oder die Q-929 mit sich tragen. Dazu kommt entweder eine Kontaktgranate oder das Nitro-Handy.

Anzeige

Thunderbird wurde im Nakoda-Territorium in Saskatchewan geboren und lernte von ihrer Mutter früh den Wert der Gemeinschaft. Auf dem Schoß ihres Vaters machte sie erste Erfahrungen mit Motoren. Er war es auch, der ihr alles Wissenswerte über Helikopter beibrachte, bevor sie lernte, selbst einen zu fliegen.

Auf der Suche nach neuen Erfahrungen meldete sie sich mit siebzehn Jahren für das Bold Eagle Program, wo sie die militärische Grundausbildung mit Bravour abgeschlossen hat. Unter Anleitung von Gemeindeältesten und einheimischen Ausbildern weckte das Programm in ihr den Wunsch, das zu beschützen und zu erhalten, was sie am meisten liebte: die Lebensweise der Nakoda.

Nach ihrem Beitritt in die Canadian Armed Forces durchlief Thunderbird die Flugschule. Dabei erinnerte sie sich daran, was ihre Mutter ihr über Gleichgewicht beigebracht hatte. Da die CAF ihr beigebracht haben, Leben zu nehmen, kam sie zu der Schlussfolgerung, dass sie auch lernen sollte, sie zu retten. Sie beendete die medizinische Grundausbildung (CFHSTC) und diente danach als Luftsanitäterin in den CAF. (Aus dem offiziellen Steckbrief)

Brasilien bei Nacht

Ebenso einschneidend kommt das Casual Rework der Favela Map daher. Viele Einstiegspunkte via Durchbruch von außen wurden geschlossen und lassen den Verteidigern nun mehr Luft zum atmen, verstecken und positionieren. Zudem sind einige Gänge und Räume besser verbunden und bieten so mehr Möglichkeiten für Plays.

Außerdem wurde die Map in die Nacht geholt. Zu gegebener Zeit kann auch ein imposantes Feuerwerk beobachtet werden, aber bloß nicht vom eigentlichen Geschehen ablenken lassen!

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Hinzu kamen noch einige Quality-of-life-Verbesserungen. Dazu zählt auch die neue Form der Platzierung von erledigten Spielern. Diese verschwinden nach kurzer Zeit komplett aus der Karte und hinterlassen lediglich das Symbol ihres Operators. Damit wird die Sicht nicht länger durch etwaige Körper gestört und es ist leichter zu erkennen, welcher Charakter ausgeschaltet wurde.

Startschuss für North Star ist im Juni 2021.