Von Fatih Öztürk

Was von der französischen Organisation Team Vitality als unbesiegbares Superteam zusammengesetzt wurde, fiel auf die Nase. Fabian und seine Kameraden blieben weit hinter den Erwartungen von Management und Fans zurück, der Abschied von Vitality war nur eine Frage der Zeit. Dieser ist nun gekommen, scheint dem ehemaligen Weltmeister allerdings nicht schwergefallen zu sein, kündigte er trocken noch in derselben Nachricht seine Zukunftspläne an.

"Nach gemeinsamer Entscheidung haben wir uns darauf geeinigt, dass ich Vitality verlassen werden. Ich bin nun nicht mehr vertraglich gebunden. Übrigens folgt in etwa 30 Minuten eine andere Ankündigung", so der Schwede bei Twitter.

Zurück ans Zeichenbrett

Gesagt, getan. Noch am selben Tag der große Reveal der neuen Mannschaft namens Delta Project, bestehend aus folgenden Spielern:

Fabian Hällsten

Niklas "KS" Massierer

Fynn "Drvn" Lorenzen

Marc "Jume" Steinmann

Der fünfte Spieler wurde noch nicht festgelegt, aber für die Qualifikationsphase der Rainbow Six Challenger League wird niemand Geringeres als Niclas "Pengu" Mouritzen als Edelreservist einspringen. "Wir haben einiges vor mit diesem Team," so der Einstieg in die Ankündigung. Laut Fabian soll ein gesundes Teamgebilde entstehen, das den einzelnen Spielern erlaubt, ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig gute Kameraden zu sein.

Außerdem legt Delta Project großen Wert auf Content Kreation, sodass Inhalte aus Scrims und Analysevideos bereitgestellt werden sollen. Der Nachsatz "für unsere Fans und Follower" könnte nahelegen, dass die Mannschaft eine Art Crowdfunding oder Paywall für diese Inhalte in Betracht zieht.