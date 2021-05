Intel World Open: Rocket League als olympischer eSports

Durch die Corona-Pandemie wurden sowohl die Olympischen Spiele als auch die Intel World Open nach hinten verschoben. Nun gibt es wieder Informationen zu der Veranstaltung – inklusive eines riesigen Preisgeldes.

Regionalen Siegern winken 250.000 US-Dollar

Die Rocket League Intel World Open sind ein globales Turnier, für das sich jeder mindestens 15-jährige Gamer anmelden kann. Der Zeitraum zur Registrierung öffnet am 15. Mai und schließt am 31. Mai. In verschiedenen Qualifikationsphasen im Juni und Juli werden die finalen Teilnehmer ausgemacht. Zunächst finden Open Qualifier statt (1. bis 13. Juni), deren Sieger dann die Closed Qualifier (21. bis 27. Juni) spielen. Die regionalen Qualifier werden vom 11. bis zum 14. Juli ausgetragen.

Als Teil der Intel World Open wird Rocket League damit ein olympischer eSport. Das Preisgeld kann sich durchaus sehen lassen, insgesamt wird eine Million US-Dollar ausgeschüttet. Die Champions der vier Regionen erhalten jeweils 250.000 US-Dollar.

Die Onlinespieler müssen zunächst einige Vorschriften beachten, um sich erfolgreich registrieren und damit qualifizieren zu können: Das Mindestalter liegt bei 15 Jahren und das Turnier-Team muss aus drei Personen bestehen, während alle Spieler dieses Teams nur aus ein und derselben Region stammen dürfen. Diverse kosmetische Eingriffe am Auto sind außerdem nicht erlaubt.