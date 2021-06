Der Mantis sieht vom Design her so aus, als dass seine Entwicklung noch weit in der Zukunft liegt. Selbst für Rocket-League-Verhältnisse, wo die Autos ja schon durch die Lüfte gleiten, wirkt das Mantis-Modell wie ein Futurum. Doch der Mantis ist nicht nur aufgrund seines Designs beliebt, denn er hat eine seltene Hitbox und kann mit vielen verschiedenen Aufklebern äußerlich verändert werden.

Wenig Credits für viel Spaß!

Der Rocket League Mantis kostet durchschnittlich 300 Rocket League Credits, das ist ein fairer Preis für ein so schönes Auto, das zeitgleich auch gut in der Arena performt. Das Beste am Mantis ist allerdings die Vielzahl an Aufklebern, die man dem Fahrzeug verpassen kann:

Kritiker

Schlangenhaut

Pfeilspitze

Kampfgezeichnet

Kaze

Maxx

Megabat

Gebraten

Aufruhr

Kaltfront

Netz der Witwe

Hammerkopf

Neben den ganzen interessanten Aufklebern und Items verfügt der Mantis auch über eine seltene Hitbox in Rocket League: Die Plank-Hitbox. Diese erlaubt es dem Mantis, sehr schnell zu wenden. So kann der Spieler mit dem Mantis in kürzester Zeit auf unvorhersehbare Szenen reagieren und das Auto für eine Rettungsaktion positionieren.

Der Rocket League Mantis sieht also nicht nur vom Design her gut aus, sondern verfügt auch über viele verschiedene Decals und eine besondere, weil seltene Hitbox. Für 300 Credits können wir euch dieses Fahrzeug nur empfehlen.