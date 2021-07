Das kanadische Musiklabel Monstercat wird zehn Jahre alt. Psyonix und Monstercat arbeiten schon seit einiger Zeit zusammen. Als Dankeschön und Gratulation kann die Community das Monstercat Fan-Pack erwerben.

Monstercat Fan-Pack kostet 1.000 Rocket League Credits

Am 05. Juli ist es so weit, denn dann wird das Monstercat Fan-Pack in Rocket League live gehen. Die Community freut sich bereits auf die Inhalte. Das Fan-Pack wird 1.000 Rocket-League-Credits kosten. Es werden aber auch kostenlose Items veröffentlicht werden.

Monstercat 10 Jahre Fan Pack

Spieler-Hymnen

Anzeige

We Won't Be Alone - Feint (ft. Laura Brehm)

Are We Still Young - Grant (ft. Juneau)

Alone – Marshmello

Crab Rave – Noisestorm

Potions - SLANDER & Said The Sky (ft. JT Roach)

All I Need – Slushii

Stronger - Stonebank (ft. EMEL)

Everything Black - Unlike Pluto (ft. Mike Taylor)

Nevada - Vicetone (ft. Cozi Zuehlsdorff)

Titel

"Monstercat OG"

Kostenlose Items

Disconnected - Pegboard Nerds (Spieler-Hymne)

Monstercat 10 YR Spielerbanner

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der Audio-Direkor Psyonixs, Mike Ault, sagte zur Zusammenarbeit mit Monstercat und dem damit verbundenen Fan-Pack, dass Monstercat ein fester Partner geworden sei und für die Identität Rocket Leagues stehe. Sie seien als Partner zusammengewachsen und würden sich freuen, dass zehnte Jahr des Labels und die gemeinsamen Errungenschaften zu feiern.