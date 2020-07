Im Rahmen der Ignition Series, der ersten Saison in Valorant, veranstaltet WePlay! Esports ein erstes großes Turnier. Eingeladen sind hochwertige Gäste.

Zwei rücken nach

Die Veranstalter freuen sich in der offiziellen Bekanntmachung offenkundig über diese Gelegenheit.

"Wir verfolgen Valorant seit dessen Ankündigung und freuen uns jetzt über die Chance, uns selbst in dem Titel zu engagieren.", so Eugene "Hitras" Shepelev, Lead Esports Manager bei WePlay! Esports. "Wie üblich wollen wir das Event dramatisch, besonders und unvergesslich machen. Wir hoffen, dass Valorant und der WePlay! Esports Stil zusammenpassen und unseren üblichen Zuschauer Spaß an dem neuen Spiel haben."

Das Event wird vom 13. bis zum 19. Juli stattfinden, wobei die ersten beiden Tage ein offener Qualifier sind. 128 Teams treten in Best-of-1-Partien an, um die letzten zwei Plätze im großen Turnier zu ergattern.

Im Anschluss tragen die Teilnehmer die Gruppenphase im Swiss-bracket-Stil aus. Vier davon schaffen es in die Playoffs.

Mit dabei sind:

fish123

forZe

G2 Esports

Ninjas in Pyjamas

Prodigy

PartyParrots

tbd

tbd

"Das Selbstverständnis des Spiels entwickelt sich noch. Es gibt noch reichlich Raum für faszinierende neue Ideen.", sagt Joe Ziegler, Game Director bei Riot Games. "Die Ignition Series definiert die Standards für Valorant, auf einem nie zuvor gesehenen Level. Das wird der Anfang sein, um die Zuschauer auch in ihren spielerischen Entscheidungen zu beeinflussen."