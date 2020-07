FaZe Clan hat einen weiteren CS:GO-Spieler für ihr Valorant-Team verpflichtet. Jimmy "Marved" Nguyen spielt seit fünf Jahren auf semi-professionellen Events in Nordamerika und wird sich nun dem Valorant-Squad anschließen. Damit hat FaZe Clan vier von fünf ihrer Valorant-Spieler enthüllt.

Das Team nimmt Gestalt an

Marveds größter CS:GO-Erfolg war der zweite Platz in der "ESEA Season 21: Premier Division – NA Finals" in 2016. Er verlor im Finale gegen das Team von Tempo Storm. Seitdem trieb sich Marved in der semi-professionellen Szene herum, wohingegen der Sprung zu den Profis nie gelang.

Mit der Verpflichtung von Marved hat FaZe Clan nun zwei ehemalige CS:GO- und zwei ehemalige Overwatch-Spieler unter Vertrag. Der zukünftige Kapitän Jason "JasonR" Ruchelski kommt ebenfalls aus der CS:GO-Szene und ist als Twitch-Streamer bekannt geworden. Bei den beiden Overwatch-Spielern handelt es sich um Corey "corey" Nigra und Zachary "ZachaREEE" Lombardo.

Anzeige

Schon vor der finalen Verpflichtung von Marved und ZachaREEE liefen beide beim Event "T1 x Nerd Street Gamers Showdown" für den FaZe Clan auf. Dort erreichte das zusammengewürfelte Team einen beachtlichen vierten Platz bei insgesamt 16 Teilnehmern.

Wer wird der fünfte Spieler im Valorant-Squad?

Ein weiterer Spieler, der während des "T1 x Nerd Street Gamers Showdown"-Turniers dabei war, aber (noch) nicht offiziell verpflichtet wurde, ist der Brite Rory "dephh" Jackson. Der ehemalige CS:GO-Profi verbachte die meiste Zeit seiner Karriere bei Complexity Gaming, bevor er im Mai 2020 die Spieldisziplin wechselte. Seitdem trat er für vielerlei Teams in kleinen bis mittleren Valorant-Turnieren an. Folgt FaZe Clan seinem bisherigen Verpflichtungsmuster, könnte dephh der fehlende fünfte Akteur im Valorant-Squad werden.