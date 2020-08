Im Duell mit FunPlus Phoenix stand G2 Esports eigentlich gut da, doch während der Übertragung erfuhr David "Davidp" Prins wohl live on Stream vom Tod seines Vaters. Sofort bittet er um eine Unterbrechung. Das Problem? Pausen sind nach Beginn einer Runde in Valorant nicht möglich.

Davidp verlässt das Match

In seinem eigenen Stream ist deutlich zu erkennen, dass er irgendeine Art von Nachricht erhält und davon getroffen scheint. Seine Bitte um eine Pause bleibt allerdings ohne Erfolg, auch weil das Spiel diese Option nicht bietet. Beim Stand von 9:9 verlässt er schließlich seinen Platz und hinterlässt seinen Charakter "afk" in der Basis seines Teams.

Am Ende unterlag G2 in dieser Runde mit 9:13 auf Ascent, was nach der vorherigen 10:13-Pleite auf Split die Gesamtniederlage bedeutete.

Wenig später teilte Davidp via Twitter mit, dass sein Vater gestorben sei und er bereue, zuletzt nicht mehr Zeit mit diesem verbracht zu haben.

Ihn erreichten zahlreiche Beileidsbekundungen aus der gesamten eSports-Welt und auch ein großes Versprechen von G2-CEO Carlos "ocelote" Rodriguez: "Wir sind eine Familie. Wir unterstützen dich bei allem."

Inwieweit der Trauerfall nun die weitere Teilnahme an der Valorant Allied Esports Odyssey für G2 Esports beeinflusst, ist noch offen.