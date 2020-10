David Beckham's Guild Esports steigt jetzt auch in Valorant ein!

Mit Teilhaber David Beckham hat Guild Esports einen großen Namen in den eigenen Reihen. Doch die Organisation kann mehr, als mit Fußballstars zu hausieren. Erst vor kurzem kündigten sie an, als erste britische eSports-Organisation an die Börse zu gehen. Jetzt wurde ein weiterer großer Schritt gewagt: Man steigt in Valorant ein und hat dafür einen bereits renommierten Kader aus Schweden unter Vertrag genommen.

Aus BONK wird Guild

Die fünf Spieler aus Schweden waren bislang unter dem Namen BONK unterwegs. Sie zählten zu den am besten performenden Rostern in Europa und das, obwohl sie noch kein Team unter Vertrag genommen hatte. Sie konnten in der Ignition Series sowohl beim LVL Clash 2 also auch beim Mandatory.gg Event den zweiten Platz belegen. Das erste Event unter dem Banner von Guild Esports wird das von Riot veranstaltete "First Strike", das im November startet. Diese fünf Spieler sind das Guild Valorant Team:

Yacine " Yacine " Laghmari - ehemaliger CS:GO-Profi der früh den Wechsel zu Valorant wagte.

" Laghmari - ehemaliger CS:GO-Profi der früh den Wechsel zu Valorant wagte. Malkolm " bonkar " Rench - war zweifacher Weltmeister in Paladins, war einer der ersten Valorant Profis in Schweden.

" Rench - war zweifacher Weltmeister in Paladins, war einer der ersten Valorant Profis in Schweden. Leo " Leo " Janneson - erst 16 Jahre jung, aufstrebendes und vielversprechendes Talent.

" Janneson - erst 16 Jahre jung, aufstrebendes und vielversprechendes Talent. Filip " Goffe " Gauffin - ehemaliger Counter-Strike Spieler, der jetzt in Valorant durchstarten möchte.

" Gauffin - ehemaliger Counter-Strike Spieler, der jetzt in Valorant durchstarten möchte. William "draken" Sundin - der größte Name unter den fünf, hat in CS:GO unter anderem für Ninjas in Pyjamas gespielt und mit Fnatic 2018 am FACEIT Major teilgenommen

Die Organisation hat großes vor: Nichts Geringeres als ein Weltmeistertitel wird von den Neuankömmlingen gefordert. Ob sie den hohen Erwartungen gerecht werden können, müssen sie in den kommenden Wochen und Monaten beweisen.