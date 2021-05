In der Profiszene ist die Operator ein sehr beliebtes Scharfschützengewehr. Im Gegensatz zu Low-Bugdet Waffen wie der Marshal, die ihr eher in Eco-Runden benutzen wollt, spielt sie aber in einer ganz anderen Preisklasse. Einer ihrer großen Vorteile ist der definitive One-Shot. Wir schauen uns die Eigenheiten der Operator einmal genauer an.

Operator Stats

Der Preis der Operator ist fast unverschämt hoch. 5000 Credits kostet das schwere Scharfschützengewehr. Das ist damit auch der größte Nachteil der Waffe – für den gleichen Preis könnt ihr mehrere Fähigkeiten kaufen und ausrüsten. Ihr solltet es euch also zwei Mal überlegen, ob die Operator eine gute Wahl ist.

Die Waffe macht dafür absurden Schaden. Vergleichbar zur beliebten Vandal besitzt die Operator keinen Schadensabfall, das heißt, der Schaden wird über Distanz nicht geringer und beträgt 255 (Kopf)/150 (Körper)/ 120 (Bein). Das bedeutet, dass selbst mit voller Panzerung ein Körpertreffer ausreicht, um Gegner mit einem Schuss auszuschalten, von Kopftreffern ganz zu schweigen.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Operator hat außerdem zwei verschiedene Zoom-Stufen, was sie von anderen Scharfschützengewehren wie der Marshal unterscheidet. Mit der Operator seid ihr in der Lage, entweder auf 2,5x oder auf 5x zu vergrößern. Aus der Hüfte zu schießen macht keinen Sinn, weil hier die Genauigkeit ziemlich leiden muss. Außerdem empfehlen wir eher den 2,5-fachen Scope, damit ihr auch noch ein bisschen Zeit für Reaktionen habt.

Hier sind nochmal alle Stats der Operator aufgelistet:

Magazin: 5 Schuss

Feuerrate: 0,6 Schuss/Sekunde

Nachladegeschwindigkeit (3,7 Sekunden)

Durchschlagskraft: Hoch

Die Operator funktioniert also nach dem Prinzip: High Risk, High Reward. Der hohe Preis ist das, was die Waffe balanced. Ansonsten ist sie zum Beispiel der Marshal in jedem Punkt, außer vielleicht der Magazinkapazität überlegen.