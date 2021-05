Die alte Valorant-Debatte geht meistens um eine Frage: Phantom oder Vandal? Diese beiden Waffen sitzen seit Langem an der Spitze aller Tier-Listen zu Waffen in Valorant. Die Bulldog ist aber eine nicht zu verachtende Waffe und hat einige Vorzüge. In diesem Guide zeigen wir euch, in welchen Situationen die Bulldog von Vorteil sein kann.

Die Bulldog: Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Die Stärken der Bulldog liegen in der Feuerrate und in ihrem großen Magazin. Viel Geld müsst ihr auch nicht ausgeben – von allen Gewehren kostet die Bulldog am wenigsten. Ein klarer Nachteil ist aber definitiv der Fakt, dass ihr mit dem Gewehr keine One-Tap-Kills erzielen könnt. Hier einmal die Stats:

Magazin : 24 Schuss

: 24 Schuss Feuerrate : 9.15 Schuss/Sek

: 9.15 Schuss/Sek Nachladegeschwindigkeit : 2,5 Sekunden

: 2,5 Sekunden Durchschlagskraft: Mittel

Wenn ihr in Geldnot seid, macht es Sinn, sich die Bulldog zu leisten. Mit genug Credits ist allerdings die Phantom oder Vandal definitiv immer eine bessere Wahl.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Besonders an der Bulldog ist auf jeden Fall ihr Rückstoß. Die ersten paar Kugeln fliegen in einer perfekten, geraden Linie und auch im Burst-Modus mangelt es euch nicht an Präzision. Ansonsten ähnelt der Rückstoß den anderen Valorant-Gewehren.

In puncto Schaden macht sich die Bulldog eigentlich auch nicht schlecht. Wie bei der Guardian wird der Schaden über die Distanz nicht weniger. Er beträgt also auf jede Entfernung 116 (Kopf)/ 35 (Körper)/30 (Beine). Der einzige Nachteil ist wie schon erwähnt der, dass ihr mit der Bulldog die Gegner nicht One-Tappen könnt.

Die Bulldog gibt, wenn ihr mit dem Visier zielt, jedes Mal einen kurzen Stoß von drei Schüssen ab. Feinde, die sich in der Nähe befinden, könnt ihr damit schnell ausschalten. Wenn die Distanz sich vergrößert, macht das Primärfeuer aber mehr Sinn. Der Rückstoß ist dann reduziert und euer Zoom wird vergrößert.

Insgesamt ist die Bulldog also eine solide Waffe. Das Magazin ist groß genug, die Feuerrate kann sich sehen lassen und es gibt keinen Schadensabfall. Sie kostet auch sehr wenig, was sie vielleicht nach einer waffenlosen Eco-Runde attraktiv macht.

Weitere Guides zu Valorant-Waffen