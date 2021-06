Die Anzahl der Agenten in Valorant wird immer größer und jeder neue Charakter bringt neue Spielmechaniken mit sich. Seitdem Astra eingeführt wurde, ist es schon wieder ein wenig ruhig in Episode 2, Akt 2 von Valorant geworden. Darum stellt sich die Frage: Was wissen wir über den ominösen Agent 16, der als Nächstes ins Spiel aufgenommen werden soll?

Agent 16: Name, Release Date & Mehr

Wir erwarten mit der nächsten Episode auch die Veröffentlichung des neuen Charakters. Da die Data Miner auch mit dem Release der Map Recht behalten haben, vertrauen wir den Leaks und vermuten den neuen Agenten mit Episode 3, Akt 1. Ab dem 21. Juni wird der neue Battle Pass verfügbar sein, das heißt, wir können frühestens am 22. Juni mit einem Release rechnen.

Agent 16 wird wahrscheinlich ein Initiator. Nachdem die letzten Charaktere jeweils ein Controller und ein Duellant waren, ergibt es nur Sinn, dass die nächsten Neuzugänge entweder ein Initiator oder ein Sentinel werden. Die aktuelle Meta orientiert sich sehr an Sova und eine Alternative würde dem Spiel durchaus guttun.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1404121391574757381

Der Codename von Agent 16 lautet "Grenadier". Das ist zwar nur der Name der Gamedatei, aber immerhin ein Anhaltspunkt. In einem Blogpost hat Riot bekannt gegeben, dass der Grenadier Spieler in Situationen bringen kann, in denen klassische Schusswechsel wieder wichtiger werden.

Riot hat vor Kurzem mit einem Teaser für ein Turnier im Mittleren Osten Kontroversen über den neuen Agenten geschürt. Allerdings wäre es für die Inklusivität und Vielseitigkeit des Spiels durchaus denkbar, dass der Neuzugang aus dem Mittleren Osten kommt.

Eine seiner Fähigkeiten wurde schon als ein ominöses Messer dargestellt. Möglich wäre es zum Beispiel, dass er damit die Fähigkeiten der Gegner unbrauchbar macht und sie verstummen lassen kann. Nach einem zweiten Teaser während des Sommerfests scheint der neue Agent eine Art Roboter zu sein, der von Killijoy erschaffen wurde. In neuen Dateien tauchte später der Codename "Bounty Hunter" auf, anstatt des vorherigen "Grenadier". Ob das aber zwei verschiedene Agenten meint, ist nicht ganz klar.

