Außer den schweren Waffen, wie Rifles und Sniper oder SMGs gibt es in Valorant noch eine Waffenkategorie, der eher die handlicheren Modelle zuzuordnen sind. Die Pistole „Ghost“ gehört dazu. Ist die Waffe etwas für Eco-Runden? Oder solltet ihr lieber ganz auf sie verzichten?

Valorant: Ghost Stats

Die Ghost hat unter den Pistolen einen Sonderstatus. Der kommt vor allem von ihrem eingebauten Schalldämpfer. Auf 0-30 Meter verursacht ihr 105 (Kopf)/30 (Körper)/25 (Beine) Schaden und über 30 Meter 87 (Kopf)/25 (Körper)/21 (Beine). Der Schaden ist im Vergleich zur wuchtigeren Sheriff zwar gering, aber die Ghost ist insgesamt die ausgeglichenere Waffe und zwei Kopfschüsse bringen euch schließlich auch immer an euer Ziel. Ansonsten müsst ihr nah ran und hoffen, dass der Gegner keine Rüstung hat.

Die Pistole muss zwar ohne Alt-Feuer auskommen, dafür ist die Feuerrate extrem gut und die Nachladegeschwindigkeit kann sich auch sehen lassen. Hier sind noch einmal die rohen Stats:

Magazin: 15 Schuss

Feuerrate: 6.75 Schuss/Sek

Nachladegeschwindigkeit: 1.5 Sekunden

Durchschlagskraft: Medium

Bei diesen sehr ausgewogenen Stats muss natürlich noch der Schalldämpfer obendrauf gerechnet werden. Die Durchschlagskraft lässt euch manche Punkte an den Wänden durchdringen, reicht aber nicht immer aus. Die Ghost ist, was Rückstoß und Streuung angeht, sehr genau. Von allen Pistolen ist sie in diesem Punkt sogar die beste. Für diese ganzen Stats müsst ihr gerade einmal 500 Credits bezahlen – ein sehr fairer Preis. Damit ist sie nach der Sheriff zwar die teuerste Pistole, lohnt sich aber insgesamt sehr.

Fazit: Dank des Schalldämpfers ist die Ghost eine echt gute Pistole. Größtenteils ist sie sonst eine in allen Punkten optimierte Form der Classic. Die schnelle Nachladezeit und die Größe des Magazins geben euch gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Spiel.