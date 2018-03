Im Fußballmuseum in Dortmund messen sich die besten deutschen FIFA-18-Spieler im Dress der deutschen Fußballklubs. Wer gewinnt den Titel und wird Deutscher Meister? Es sind große Namen wie Schalke 04, VfL Wolfsburg, der 1. FC Köln, Hannover 96 oder Borussia Mönchengladbach am Start. Doch auch der VfL Bochum oder der 1. FC Nürnberg haben Chancen auf die Meisterschaft.

Über Online-Turniere und ein Offline-Event in der Seifenfabrik in Düsseldorf fand sich ein Großteil der Teilnehmer für die Endrunde. Gespielt wird auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One.

Spieler aus Chile und Malaysia qualifizierten sich

Mit dabei sind auch Camilo "Olimaclan" Lara aus Chile und Amirul "AmTuah" Afandi aus Malaysia. Auch wenn sie nicht deutschsprachig sind, werden die beiden um die Schale mitspielen. Über Wildcards, die in ihren Heimatländern ausgespielt wurden, haben sich die beiden qualifiziert.

Ebenfalls per Wildcard wurden die drei ehemaligen VBL-Meister Kevin Assia, Daniel "Bubu" Butenko und Mirza Jahic nach Dortmund eingeladen. Sie scheiterten zuvor in den regulären Playoffs. Cihan Yasarlar ist als Titelverteidiger für die Endrunde gesetzt gewesen.

Bildergalerie Alle Gewinner der Virtuellen Bundesliga 12 Bilder

Sport1 überträgt FIFA-Meisterschaft

Die Endrunde der Virtuellen Bundesliga wird am Karsamstag und Ostersonntag im Fußballmuseum in Dortmund ausgespielt. SPORT1 übertragt das Event im Free-TV und im Livestream exklusiv. Insgesamt geht es um 15.000 Euro Preisgeld und den Titel als deutscher Meister. Zudem erhält der Sieger die Chance, beim letzten Playoff-Event für die FIFA 18-Weltmeisterschaft zu starten.

Zeitplan

Samstag, 31. März 2018: Einlass ab 12 Uhr.

13:00 Uhr bis 15:00 Uhr - Gruppenphase

17:30 Uhr bis 18:00 Uhr - Konsolen-Viertelfinale

20:30 Uhr bis 23:30 Uhr - Konsolen-Halbfinale

Sonntag, 1. April 2018: Einlass ab 12:15 Uhr.

13:15 Uhr bis 15 Uhr - Konsolen-Finale

17:30 Uhr bis 19 Uhr - Finale um Deutsche Meisterschaft

Teilnehmerliste

PS4:

Erol "NG_Erol" Bernhardt

Axel „TwoMillionWays“ Waldmannstetter

Christoph Geule

Jan-Niklas Flöck

Timo "TimoX" Siep

Tobias Wiesenfeldt

Tim "TheStrxngeR" Katnawatos

Dennis "DeHammer" Hammer

Daniel Butenko (VBL-Sieger 2016 - Wildcard)

Cihan Yasarlar (VBL-Sieger 2017)

Georgios Papatolis

Amirul "AmTuah" Afandi (Wildcard-Inhaber Malaysia)

Xbox One:

Lukas "Sakul" Vonderheide

Timo "Praii" Gruneisen

Tim "TimLatka" Schwartmann

Mario "'elast1Cooo" Pflumm

Mario "MMayo" Reubold

Marcel "Juno" Holy

Niklas Raseck (VBL-Sieger 2015)

Michael "MegaBit" Bittner

Danny "proownez" Liepolt

Mirza Jahic (VBL-Sieger 2014 - Wildcard)

Kevin Assia (VBL-Sieger 2013 - Wildcard)

Camilo "Olimaclan" Lara (Wildcard-Inhaber Chile)