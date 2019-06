Die European Games 2019 (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) sind eröffnet. Am Freitagabend fand die Eröffnungsfeier im weißrussischen Minsk statt, Bogenschützin Lisa Unruh führte das deutsche Team als Fahnenträgerin an.

Bereits zuvor gab es einige sportliche Wettbewerbe, unter anderem gewannen Deutschlands Frauen im 3x3 Basketball mit 21:8 gegen Rumänien.

Boll und Ovtcharov schlagen auf

Bereits am zweiten Tag zeigen sich zwei der größten deutschen Medaillenhoffnungen zum ersten Mal den Fans. Im Tischtennis stehen die ersten Runden der Einzelwettbewerbe an, selbstverständlicgh mit den deutschen Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov. Aber auch bei den Damen hat das deutsche Team mit Petrissa Solja ein heißes Eisen im Feuer.

Dazu kann es beim Bogenschießen vielleicht schon das erste Edelmetall geben. Im Recurve-Wettbewerb der Frauen steht am Abend das Finale an und Unruh hat mit ihrer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und dem Weltmeistertitel im selben Jahr schon ihre internationale Visitenkarte abgegeben.

Da in Minsk die asiatische Konkurrenz fehlt, könnte sich Unruh hier den nächsten großen Titel schnappen.

Dazu können sich die Sport-Fans über Medaillenentscheidungen in Turnen, Radsport, Judo und Schießen freuen.

Die Wettbewerbe am Samstag, 22. Juni:

Sportschießen: Mit Team-Entscheidungen in Pistole und Gewehr, ab 8 Uhr

Bogenschießen: Mit Entscheidungen im Team-Wettbewerb der Damen und Herren, ab 8 Uhr

Sambo: Mit Entscheidungen, ab 9 Uhr

3x3 Basketball: Unter anderem mit Ungarn - Deutschland und Deutschland - Tschechien, ab 10 Uhr

Judo: Entscheidungen, ab 10 Uhr

Straßenrad: Entscheidung der Damen, ab 11.30 Uhr

Sportakrobatik: Entscheidungen, ab 13 Uhr

Rhythmische Sportgymnastik: Entscheidungen, ab 13 Uhr

SPORT1 überträgt die European Games ab 9.00 Uhr LIVE im TV und im LIVESTREAM und versorgt sie hier im LIVETICKER mit allen wichtigen Infos von Tag 2:

