Das Risiko, andere Menschen anzustecken, ist höher, wenn man wiederholt das gleiche Stofftaschentuch benutzt.

Berlin - Der Name "Tempo" ist in Deutschland fast synonym mit dem Einmal-Taschentuch. Doch in Zeiten von sich häufenden Müllbergen, sind auch Taschentücher in der Kritik.