Der FC Ingolstadt ist nach einem Relegations-Thriller gegen den VfL Osnabrück zurück in der Zweiten Liga!

Das Topspiel der Zweiten Liga 2021/2022

Trotz scheinbar komfortablem 3:0-Vorsprung für den bisherigen Drittligisten FCI im Hinspiel wurde die Entscheidung ein Krimi.

Zwar verloren die Bayern am Ende mit 1:3 (1:2), durften sich aber dennoch über die Rückkehr in die Zweite Liga freuen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Osnabrück schnuppert gegen Ingolstadt am Wunder

Der Zweitliga-16. Osnabrück führte daheim im Rückspiel nach 20 Minuten durch Marc Heiders Doppelpack schon mit 2:0 und schnupperte am Wunder.

Filip Bilbijas Anschlusstreffer (31.) dämpfte die Hoffnung aber - bis sie Etienne Amenyido (81.) noch einmal aufkeimen ließ.

Am Ende zitterte sich Ingolstadt aber zum Aufstieg. Der FCI stand zum dritten Mal in Folge in den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga und behielt erstmals die Oberhand.

