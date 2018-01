Mit 25 Toren schoss Simon Terodde den VfB Stuttgart in der Saison 2016/17 zum Aufstieg in die Bundesliga. Wer schnappt sich in der neuen Saison die Torjägerkanone der Zweiten Liga? SPORT1 zeigt die Torjäger der 2. Bundesliga in der Saison 2017/18

© Getty Images