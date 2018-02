Zum Auftakt des 21. Spieltages der 2. Bundesliga kommt es am Freitag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) in der Esprit-Arena zum Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und dem Überraschungsvierten aus Sandhausen.

Dabei zeichnen sich beide Teams durch ihre bärenstarke Defensive aus und haben aktuell ein Formhoch. Die Fortuna übernahm nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder die Tabellenführung, Sandhausen ist seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege und ein Unentschieden).

Mit einem Sieg können die Düsseldorfer einen weiteren großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr machen. Der SVS möchte dagegen den Anschluss an die Aufstiegsränge weiter wahren. Holstein Kiel auf Relegationsplatz drei ist mit vier Punkten Vorsprung in direkter Schlagdistanz.

Club peilt die Tabellenspitze an

Der 1.FC Nürnberg, erster Verfolger der Düsseldorfer, empfängt zeitgleich Erzgebirge Aue (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Sachsen befinden sich nach nur einem Sieg aus den vergangenen neun Spielen in akuter Abstiegsnot. Der auf dem Relegationsplatz stehende SV Darmstadt 98 liegt, bei einem Spiel weniger, nur einen Punkt hinter den Veilchen.

Der Club hat dagegen einen Lauf und ist mittlerweile seit sieben Partien ungeschlagen (vier Siege und drei Unentschieden). Mit einem Sieg und gleichzeitiger Niederlage der Düsseldorfer könnte der FCN sogar auf Tabellenplatz 1 klettern.

Jedoch dürften die Nürnberger ob der 1:3 Niederlage in der Hinrunde gewarnt sein und Aue keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.