Am 22. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen Union Berlin und Fortuna Düsseldorf.

Die Fortuna thront derzeit mit drei Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Nürnberg an der Tabellenspitze und will mit einem Sieg in der Hauptstadt den Vorsprung auf die Franken auf sechs Punkte ausbauen (Die Tabelle der Bundesliga).

Nach zuletzt vier Siegen in Folge reist das Team von Trainer Friedhelm Funkel voller Selbstvertrauen nach Berlin (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Union versinkt aktuell im Tabellen-Mittelfeld auf Rang zehn. In den letzten sechs Partien setzte es vier Niederlagen. In der vergangenen Woche reichte es gegen Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1-Unentschieden. Mit einem Sieg kann Union in der Tabelle einen gehörigen Sprung nach vorne machen.

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 9 Uhr in "Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga" im TV auf SPORT1

Der MSV Duisburg möchte gegen Arminia Bielefeld (ab 13 Uhr im LIVETICKER) möglichst auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Allerdings haben die Gäste aus Bielefeld in jedem der bisherigen elf Auswärtsauftritte mindestens ein Tor erzielt. Die Duisburger können mit einem Sieg weiter auf Tuchfühlung zu den ersten drei Plätzen bleiben.

In der dritten Partie des Tages gastiert der 1. FC Heidenheim bei Jahn Regensburg (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Beide Mannschaften sind seit vier Spielen ungeschlagen (je zwei Siege und zwei Remis) und wollen diesen positiven Lauf fortsetzen. Der Sieger des Spiels könnte einen großen Sprung ins obere Mittelfeld machen.