Holstein Kiel hat seine lange Durststrecke in der 2. Bundesliga mit einem Torrausch beendet.

Nach zuvor elf Spielen ohne Sieg setzten sich die Norddeutschen im Aufsteigerduell 5:0 (2:0) gegen den MSV Duisburg durch und behaupteten mit 40 Punkten den Relegationsplatz. Die Duisburger (37) verpassten die Chance, vorbeizuziehen.(Tabelle der 2. Bundesliga)

"Irgendwann war es an der Zeit, nun war es so weit. Ich freue mich für die Jungs", sagte Anfang bei Sky. "Es war von Anfang an von A bis Z alles schlecht. Wir haben hochverdient verloren", meinte MSV-Profi Kevin Wolze.

David Kinsombi (18.), Dominick Drexler (20.), Kingsley Schindler (51./Foulelfmeter), Rafael Czichos (62.) sowie Gerrit Nauber (83.) per Eigentor trafen für das Team von Trainer Markus Anfang, das nur noch vier Zähler hinter dem Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf (44) liegt und einen direkten Aufstiegsplatz weiter fest im Visier hat.(Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Kiel war vor 10.143 Zuschauern die deutlich aktivere Mannschaft und belohnte sich früh. Erst traf Kinsombi, Drexler legte keine drei Minuten später nach. Duisburg war völlig überfordert, der Rückstand hätte zur Pause deutlich größer sein können.(Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Im zweiten Durchgang blieb das Bild gleich. Der MSV agierte harmlos, Kiel machte Druck und erhöhte durch Schindler nach einer mehr als zweifelhaften Strafstoß-Entscheidung. Am ersten Kieler Sieg seit dem 13. September (3:0 gegen Dynamo Dresden) kamen keine Zweifel mehr auf.