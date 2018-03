Anzeige

Bibiana Steinhaus führt ein größtenteils weibliches Schiedsrichterquartett an Zweitligaspiel in weiblicher Hand / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Bibiana Steinhaus pfiff bereits drei Spiele der 1. Bundesliga © Getty Images

Bibiana Steinhaus führt am Samstag in Dresden ein größtenteils weibliches Schiedsrichterquartett an. Es ist eine Premiere im deutschen Profifußball.