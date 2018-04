Der 1. FC Kaiserslautern greift in der 2. Bundesliga nach dem allerletzten Strohhalm, den Abstieg in die 3. Liga doch noch abzuwenden.

Nach nur einem Dreier in den letzten fünf Begegnungen schwindet beim FCK langsam die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Auf dem heimischen Betzenberg blieben die Lauterer aber zuletzt drei Mal ungeschlagen (ein Sieg und zwei Unentschieden). Gegen Dynamo Dresden hilft dem Team von Michael Frontzeck am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) nur ein Sieg.

Nach vier Partien ohne Sieg ist Dresden endgültig mittendrin im Abstiegskampf. Die Sachsen stellen mit 14 Zählern aus 13 Spielen das derzeit schwächste Rückrundenteam und liegen aktuell mit acht Punkten Vorsprung vor den Pfälzern auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Düsseldorf will Pleitenserie stoppen

Aufstiegsaspirant Fortuna Düsseldorf hofft derweil gegen den FC Ingolstadt auf die Trendwende.

Nach drei Niederlagen in Folge müssen die Düsseldorfer als Spitzenreiter wieder um den fast schon sicheren Aufstieg in die Bundesliga bangen. Die bereits seit fünf Partien unbesiegten Ingolstädter konnten noch nie ein Pflichtspiel in Düsseldorf gewinnen.

Im dritten Sonntagsspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem MSV Duisburg geht es für beide Teams um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

