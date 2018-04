In der Zweiten Liga geht es im Kampf um die Auf- und Abstiegsplätze in die entscheidende Phase. Am Samstag treffen der SV Sandhausen und Darmstadt 98 aufeinander (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Für beide Mannschaften geht es vier Spieltage vor Schluss um wichtige Punkte.

Sandhausen kann mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen. Obwohl sie derzeit auf dem siebten Platz liegen, sind auch sie in der verrückten Zweiten Liga noch nicht gesichert. "Wir wissen, dass wir noch Punkte brauchen und die wollen wir im Heimspiel gegen Darmstadt holen", sagte Trainer Kenan Kocak vor der Partie. Doch auch Gegner Darmstadt braucht die Zähler, wollen sie den direkten Abstieg in die Dritte Liga vermeiden. Vier Punkte trennen sie vom Relegationsplatz 16 (DATENCENTER: Die Tabelle).

Zuletzt überzeugten sie gegen die beiden Aufstiegsaspiranten Düsseldorf und Kiel und holten gegen Braunschweig einen Punkt.

Entscheidendes Spiel für Regensburg?

Auch beim Duell zwischen Jahn Regensburg und St. Pauli geht es im Ligafinale heiß her (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Hamburg ist punktgleich mit Dresden, Fürth und Heidenheim. Das schlechtere Torverhältnis lässt sie auf den Relegationsplatz abrutschen. Die Paulianer brauchen also jeden Punkt im engen Abstiegskampf.

Doch auch für Regensburg kann das Spiel entscheidend sein. Sie haben 44 Punkte auf dem Punktekonto. Gewinnt Düsseldorf und die Regensburger holen nicht mehr als einen Punkt gegen die Hamburger, müssen sie den Traum vom möglichen Relegationsplatz begraben.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2.

Union will Abstiegsängste begraben

Zudem empfängt Union Berlin den FC Heidenheim (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams konnten am vergangenen Spieltag endlich wieder einen Dreier einfahren.

Die Berliner siegten nach fünf sieglosen Spielen gegen St. Pauli, Heidenheim schlug überraschend deutlich Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf. Trotzdem stecken beide Teams weiterhin im Abstiegskampf.

Heidenheim reiht sich auf dem dreizehnten Platz ein, die Berliner liegen mit drei Punkten mehr auf dem neunten Tabellenplatz.

Dennoch trennt Heidenheim nur drei Punkte vom Relegationsplatz.

So können Sie die Spiele LIVE verfolgen:

TV/Stream: Sky/SkyGo

LIVETICKER: SPORT1.de