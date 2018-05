Otto Rehhagel kommt auch heute noch ins Schwärmen.

"Es war eine Sensation, die es nie mehr geben wird. Wir haben Sportgeschichte geschrieben", sagte der mittlerweile 79 Jahre alte Ex-Trainer des 1. FC Kaiserslautern beim Blick zurück auf den 2. Mai 1998.

Tatsächlich gelang dem FCK vor 20 Jahren durch ein 4:0 gegen den VfL Wolfsburg am vorletzten Bundesliga-Spieltag der bis heute größte Coup im deutschen Profifußball - der Aufsteiger feierte die Meisterschaft.

Kaiserslautern im Größenwahn

Was in den Jahren danach geschah, war allerdings alles andere als feierlich. Die Roten Teufel wurden vom Größenwahn befallen. Eine Klubführung nach der nächsten leistete sich eklatante Fehler in unzähligen Bereichen, die den viermaligen Meister und zweimaligen Pokalsieger bis heute in seiner Existenz bedrohen.

Und so muss der Titelgewinn rückblickend als das betrachtet werden, was er auch war: Der Beginn eines zwei Jahrzehnte dauernden Niedergangs, der am Freitag mit dem erstmaligen Abstieg in die 3. Liga seinen vorläufigen Tiefpunkt erreicht hat.

Der Ausgangspunkt des sportlichen Desasters liegt allerdings schon im Jahr 1996. Damals stieg das Bundesliga-Gründungsmitglied, der Klub der fünf Weltmeister von 1954 um Kapitän Fritz Walter, zum ersten Mal aus der Eliteklasse ab.

Rote Teufel ein "normaler Klub"

Die Tränen von Andreas Brehme im Arm von Rudi Völler sind bis heute unvergessen. Den Pokalsieg einige Tage später und auch die Meisterschaft 1998 hätten schon damals viele Anhänger gerne gegen eine ununterbrochene Mitgliedschaft in der Bundesliga eingetauscht.

Der FCK wäre ein "normaler" Klub geblieben, den Höhenrausch mit dem tiefen Fall hätte es nicht gegeben.

Doch es kam ganz anders. Die Mannschaft blieb nach dem Abstieg weitgehend zusammen, um den "Betriebsunfall" wiedergutzumachen. Der zuvor bei Bayern München geschasste Rehhagel wurde als Coach verpflichtet und führte das Team teilweise mit Kantersiegen souverän durch die 2. Liga.

Sieg über Bayern

Und dann geschah das, was den Lauf bis zum Titel erst auslöste: Der Aufsteiger gewann am 1. Spieltag durch einen Treffer von Michael Schjönberg in der 80. Minute mit 1:0 bei den Bayern.

Die Mannschaft um Ciriaco Sforza, Olaf Marschall, Ratinho, Miroslav Kadlec, Pavel Kuka und Martin Wagner zog aus diesem Sieg so viel Selbstvertrauen, dass sie nicht mehr aufzuhalten war. Auch das Rückspiel gewannen die Pfälzer mit 2:0.

Natürlich an einem Freitagabend unter Flutlicht auf dem Betzenberg, wo in der Zeit meist so lange gespielt wurde, bis der FCK gewonnen hatte.

Rehhagel: "Als Menschen heilig"

"Die Jungs waren in der Form ihres Lebens. Sie hatten großartige Qualität - und sie waren mir als Menschen heilig", erinnerte sich Rehhagel bei der Pressekonferenz zum Jubiläum vor drei Wochen in Ludwigshafen: "Aber ehe die anderen was merkten, mussten wir durch sein. Der Traum ist im Laufe der Saison gereift - und ging am Ende in Erfüllung. Wer Meister werden will, muss zweimal in der Saison die Bayern schlagen. Das haben wir geschafft."

Und zwar mit Mitteln, die heute nicht mehr zum Erfolg reichen würden.

"Damals ging es nicht um eine diametral abkippende Sechs oder eine falsche Neun. Wagner Flanke, Marschall Kopf - Tor", erklärte Rehhagel das einfache Erfolgsrezept: "Ich konnte mich damals auch noch auf dem Spielermarkt bewegen. Deshalb hatten wir eine gute Truppe. Heute gibt es keine Chancengleichheit mehr. Der beste Fußball wird dort gespielt, wo das meiste Geld ist."

Benefizspiel im Fritz-Walter-Stadion

Geld für wohltätige Zwecke soll es am 8. September geben. Dann steigt im Fritz-Walter-Stadion das Benefizspiel unter dem Motto "Heimkehr der Helden - 20 Jahre das Wunder vom Betze".

Dabei trifft die damalige Meister-Mannschaft auf das Team "Deutsche Fußball Legenden" um Mario Basler.