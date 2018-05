Der 1. FC Nürnberg hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga für neue Konkurrenz auf seiner Torhüterposition gesorgt.

Christian Mathenia (26) kommt von Absteiger Hamburger SV und soll sich in der Saisonvorbereitung ein Duell mit dem bisherigen Stammkeeper Fabian Bredlow (23) liefern. Das teilten die Nürnberger am Samstag mit, ohne Angaben über die Vertragslaufzeit zu machen.

"Wir freuen uns, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat", sagte Nürnbergs Sportvorstand Andreas Bornemann: "Mit seiner Vita und seinem Alter passt Christian Mathenia perfekt in unser Profil. Er ist noch entwicklungsfähig, bringt aber trotzdem schon einiges an Erfahrung mit."

Mathenia bestritt bislang 71 Bundesligaspiele für den HSV und zuvor für Darmstadt 98. In der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit verlor Mathenia in Hamburg seinen Platz in der Startelf an Julian Pollersbeck.