Außenverteidiger Jannik Bandowski vom Zweitligisten VfL Bochum hat im Training einen Kreuzbandriss erlitten und wird monatelang ausfallen.

Eine MRT-Untersuchung bestätigte am Freitag den Verdacht vom Vortag.

Bandowski hatte sich das rechte Knie verdreht. Der 24-Jährige hat in dieser Saison sechs Ligaspiele (ein Tor) bestritten.

Die Bochumer befinden sich nach einer starken Serie in den letzten Spielen im Aufwind und könnten theoretisch sogar noch den Sprung in die Bundesliga schaffen. Am Sonntag müssen sie bei Union Berlin ran.