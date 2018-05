Der FC St. Pauli muss in der 2. Bundesliga bis zum Ende der Saison ohne Kapitän Bernd Nehrig auskommen.

Der Mittelfeldspieler hat sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen und wird vier bis sechs Wochen ausfallen. Damit fehlt der 31-Jährige den Kiezkickern am Sonntag gegen Arminia Bielefeld und am 13. Mai beim MSV Duisburg (beide 15.30 Uhr)