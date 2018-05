Überraschung in der 2. Liga! Hannes Drews verlässt Erzgebirge Aue trotz des in der Relegation erreichten Klassenerhalts auf eigenen Wunsch.

Der Klub gab am Montagnachmittag bekannt, dass der Vertrag mit dem Cheftrainer zum 30.06.2018 in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wird. Diese Beendigung sei allerdings auf Wunsch des Trainers aus persönlichen Gründen erfolgt. Diese habe Drews Präsident Helge Leonhardt in einem "vertrauensvollen Gespräch" mitgeteilt.

Aue hatte sich in der Relegation gegen den Karlsruher SC nach einem 0:0 im Hinspiel und einem 3:1 im Rückspiel durchgesetzt.

"Ich bedauere diese Entscheidung außerordentlich, da Hannes sowohl menschlich, als auch fachlich hervorragend ins Team passte und letztendlich wesentlich zum verdienten Klassenerhalt beitrug. Jedoch habe ich, in Abstimmung mit dem Vorstand, auf Grund sehr persönlicher Gründe dem Wunsch entsprochen", sagte Leonhardt.

Drews erklärte, die Entscheidung sei ihm "sehr schwer gefallen. Ich hatte hier neun Monate voller Höhen und Tiefen, die letztendlich mit dem großen Ziel Klassenerhalt verbunden waren. Ich danke dem Verein außerordentlich, insbesondere dem Präsidenten, dem Trainerteam, der Mannschaft und den Fans, sowie allen anderen Unterstützern des FC Erzgebirge Aue."