"Jeder hat gesehen, was in Darmstadt passiert ist. Da machen wir einen Haken hinter", sagte der Trainer von Erzgebirge Aue, Hannes Drews, nach dem Schiri-Skandal am letzten Spieltag der 2. Bundesliga, gegen den die Veilchen Einspruch eingereicht hatten.

Denn für ihn kann es nur eines geben: Das Relegations-Hinspiel am Freitag (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER) beim Karlsruher SC.

Schiri-Entscheidung: Aue protestiert erneut

Die Ruhe und den Fokus des Coaches hat der abstiegsbedrohte Zweitligist auch bitter nötig.

Drews bereitete die Mannschaft akribisch auf das Duell mit dem Drittligisten aus Baden vor, Präsident Helge Leonhardt führte den Protest beim DFB an.

Die Spieler sollen die Nebengeräusche "aus den Köpfen kriegen", forderte Leonhardt, "um den Rest kümmern sich Richter, Experten und Rechtsanwälte."

Aue will gegen KSC "Schalter umlegen"

Um gegen Karlsruhe im Nachsitzen den Klassenerhalt zu schaffen, muss Aue all den Ärger herunterschlucken, "und eine Trotzreaktion zeigen auf das, was vorgefallen ist", sagte Drews.

Er habe in den vergangenen Trainingseinheiten gemerkt, "dass der Schalter umgelegt wurde".

Daran, dass es am Freitag mit dem zuständigen Referee Sascha Stegemann (Niederkassel) erneut zu Diskussionen kommen könnte, verschwendete Drews keinen Gedanken: "Alles, was die Schiedsrichter machen, können wir sowieso nicht beeinflussen."

Karlsruhe will zurück in die 2. Bundesliga

KSC-Trainer Alois Schwartz freut sich auf die beiden Relegations-Spiele gegen den Zweitligisten Aue, in denen sich die Sachsen ihre Saison vergolden könnten.

"Ich versuche, mit meiner Mannschaft aus einer sehr guten Saison eine herausragende zu machen", sagte Schwarz, der sich beim letzten Saisonspiel der Auer in Darmstadt selbst ein Bild vom kommenden Gegner machte.

Die eigene Generalprobe ging indes daneben: Mit 2:3 verloren die Badener am letzten Spieltag gegen Carl Zeiss Jena mit 2:3.

Die Termine der Bundesliga-Relegation:

Fr., 18.5., 18.15 Uhr: Karlsruher SC - FC Erzgebirge Aue

Di., 22.5., 18.15 Uhr: FC Erzgebirge Aue - Karlsruher SC

So können Sie die Relegation zur 2. Bundesliga live verfolgen:

LIVETICKER: SPORT1.de

TV: ZDF, Eurosport 2 HD Xtra

LIVESTREAM: ZDF Mediathek, Eurosport Player