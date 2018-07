Torjäger Pierre-Michel Lasogga vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV dürfte in der Zweiten Liga alle bisherigen Einkommensgrenzen sprengen. Wie aus einer Gehaltsliste hervorgeht, die der Bild am Sonntag vorliegt, kassiert der Stürmer bis zum Ende seines Vertrages am 30. Juni 2019 ein Jahresfixum von 3,4 Millionen Euro zuzüglich 15.000 Euro pro Punkt.

Die Unterlagen stammen mutmaßlich aus dem Rucksack des damaligen HSV-Managers Peter Knäbel, den dieser im August 2015 angeblich verloren hatte. Knäbel wurde im Mai 2016 beurlaubt, seit Mai dieses Jahres arbeitet der 51-Jährige als Technischer Direktor Entwicklung bei Schalke 04.