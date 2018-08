2. Bundesliga mit Darmstadt - Paderborn LIVE im TV, Stream & Ticker Paderborn legt in Darmstadt los / Lesedauer: 2 Minuten

Der SC Paderborn muss nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga am 1. Spieltag bei Darmstadt 98 ran. Aufsteiger FC Magdeburg empfängt am Sonntag den FC St. Pauli.