Die Tipps der Zweitligatrainer zum Durchklicken:

Startschuss in die neue Saison der 2. Liga! Mit dem Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) geht das Unterhaus gleich in die Vollen

Mit dem 1. FC Köln und dem früheren Erstliga-Dino hat die 2. Liga zwei große Attraktionen hinzubekommen - aber steigen die beiden Traditionsklubs gleich wieder auf? Und welcher Außenseiter könnte überraschen?

Die 18 Trainer der 2. Liga haben sich ihre Gedanken gemacht und nennen ihre Favoriten für den Aufstieg.