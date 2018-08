Zweitligist Hamburger SV hat mit dem Transfer von Albin Ekdal (29) zu Sampdoria Genua einen Großverdiener von der Gehaltsliste gestrichen.

Der Wechsel des Schweden in die italienische Serie A wurde am Donnerstag endgültig vollzogen, in Hamburg hätte der Mittelfeldspieler auch nach dem Abstieg in die 2. Liga laut Informationen der Bild-Zeitung über eine Million Euro netto verdient. Zudem sicherten sich die klammen Hanseaten wichtige Transfereinnahmen.

Ekdal spricht von "fantastischer Zeit"

Ekdal war in Hamburg ein Leistungsträger - wenn er nicht verletzt war. Der Schwede kam seit seinem Wechsel im Sommer 2015 nur auf insgesamt 57 Pflichtspiel-Einsätze für den HSV. "Ich hatte insgesamt eine fantastische, wenn auch manchmal schwierige Zeit beim HSV. Für mich persönlich lief es in den drei Jahren leider nicht immer so, wie ich es mir erhofft hatte", sagte Ekdal: "Dennoch habe ich immer mein Bestes gegeben und bin stolz darauf, das Trikot mit der Raute getragen zu haben."