Dank Kunstschütze Philipp Klement bleibt der SC Paderborn 07 den Spitzenmannschaften in der 2. Bundesliga auf den Fersen.

Der Aufsteiger setzte sich mit etwas Glück, aber auch verdient mit 2:1 (1:0) beim taumelnden FC Ingolstadt 04 durch und liegt damit nur einen Punkt hinter den Aufstiegsplätzen. Der fünfte Saisonsieg gelang den Ostwestfalen durch die beiden Freistoßtreffer von Klement (33. und 61.).

"Vor allem in der Anfangsphase waren wir stark und haben nur wenig zugelassen. Das änderte sich dann in der zweiten Halbzeit. Der Anschlusstreffer war in meinen Augen verdient. Nichtsdestotrotz sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart.

Dritte Niederlage für Alexander Nouri

Ingolstadt befindet sich trotz des Trainerwechsels vor zwei Wochen im freien Fall. Die Schanzer verloren zum sechsten Mal in Serie, zum dritten Mal unter Alexander Nouri (Alle Ergebnisse der 2. Bundesliga im Überblick).

"Wir haben heute einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und schon vor der Halbzeit Chancen gehabt. Defensiv haben wir uns leider in vielen Zweikämpfen nicht clever genug verhalten", sagte Nouri.

Die Zweitliga-Highlights in der Sendung "Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga" sonntags ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1

Konstantin Kerschbaumer erzielte noch den Anschlusstreffer (63.), danach aber versäumten es die bis dahin schwachen Gastgeber vor 7594 Zuschauern, dem Spiel trotz einiger guter Chancen noch eine Wende zu geben (Tabelle der 2. Bundesliga).

Ingolstadt lässt Dreifach-Chance liegen

Weitere Treffer von Ingolstadt verhinderte neben dem starken Paderborner Torhüter Leopold Zingerle auch das Torgestänge. Bei einer Dreifachchance in der 56. Minute köpfte Stefan Kutschke zunächst eine Flanke von Paulo Otavio an den Pfosten, danach parierte Zingerle den strammen Nachschuss Osayamen Osawe mit dem Kopf, zum Abschluss traf Thomas Pledl mit dem nächsten Nachschuss nur die Latte (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER).

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Ingolstadt oder Paderborn kaufen - hier geht es zum Shop

Für Zingerle hatte der Kopftreffer allerdings Folgen: Er musste für Stellvertreter Michael Ratajczak Platz machen (71.).