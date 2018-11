Stürmer-Tore im Training sind normalerweise keine große Sache. Wenn es aber um einen derart prominenten Rückkehrer geht, sieht das ganz anders aus. So zählte der Kölner Express bei Anthony Modestes erstem Training beim 1. FC Köln unter der Woche fleißig mit - und titelte prompt: "5 Tore! Modeste, Modeste, erstes Schützenfest!"

Doch nicht nur die Schlagzeile beweist: Der französische Stürmerstar, der den FC in der Saison 2016/17 mit seinen Toren in die Europa League geschossen hatte und die Kölner nach einem glücklosen Engagement in China nun wieder in die Bundesliga führen soll, hat eine riesige Euphorie entfacht. (SERVICE: Spielplan der 2. Bundesliga)

Dabei darf der 30-Jährige derzeit noch gar nicht für den Fußball-Zweitligisten auflaufen, weil die Spielgenehmigung fehlt. Am Samstag beim SV Darmstadt 98 wird der große Hoffnungsträger also nur als Fan daheim in Köln die Daumen drücken - weil im Hintergrund ein juristischer Streit ausgebrochen ist (2. Bundesliga: Darmstadt 98 - 1. FC Köln, ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Köln droht Rechtsstreit

Tianjin Quanjian, der Klub, der den Franzosen im Sommer 2017 nach wochenlangem Hin und Her verpflichtet hat, droht mit einer Klage. Die Chinesen pochen auf einen aus ihrer Sicht gültigen Vertrag und wollen vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen. Modeste hat jedoch gekündigt, weil Tianjin zwar Gehalt gezahlt, aber keine vereinbarten Prämien an den Franzosen überwiesen hat.

Die FC-Anwälte beschäftigten sich mit dem Fall - und sie gaben grünes Licht für eine Verpflichtung. Jetzt liegt der Ball beim Weltverband FIFA, der sich mit dem Streitfall Modeste beschäftigt. Geht alles glatt, wird der Franzose sein Debüt vermutlich im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am nächsten Wochenende geben. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Bochum will Anschluss nach oben

Für den VfL Bochum läuft es in dieser Saison gut. In der Tabelle liegt das Team von Cheftrainer Robin Dutt auf Rang fünf. Zum Relegationsrang drei fehlen aktuell nur drei Punkte. Mit einem Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue könnte das Team Höhenluft schnuppern (2. Bundesliga: VfL Bochum - Fc Erzgebirge Aue ab 13 Uhr im LIVETICKER).

In den letzten fünf Spielen mussten die Bochumer nicht eine einzige Niederlage hinnehmen. Drei Unentschieden und zwei Siege haben für eine gute Bilanz gesorgt. Bei Aue sieht die Situation dagegen nicht so rosig aus. Aktuell liegt die Mannschaft auf Rang 13. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich vier Punkte. Außerdem setzte es zuletzt zwei Pleiten.

Sandhausen braucht Punkte

Noch brenzliger ist die Situation für den SV Sandhausen. Nur dank der besseren Tordifferenz liegt das Team nicht auf Platz 16. Mit Holstein Kiel wartet außerdem ein Team, das sich aktuell in einer guten Verfassung befindet (2. Bundesliga: Holstein Kiel - SV Sandhausen ab 13 Uhr im LIVETICKER). Acht Punkte aus den letzten vier Spielen sprechen für sich.

