Trainer Alexander Nouri hat mit Zweitliga-Tabellenschlusslicht FC Ingolstadt den zweiten Punkt in Folge geholt, wartet jedoch weiter auf den ersten Sieg. Nach dem 1:1 gegen den MSV Duisburg folgte vor 8410 Zuschauern für die Schanzer ein 2:2 (0:0) bei Holstein Kiel, allerdings wurde dabei ein 2:0 an der Förde verspielt.

Phil Neumann (56.) brachte die Bayern in Führung, Frederic Ananou (61.) erhöhte auf 2:0 für Ingolstadt. Kingsley Schindler (64., Foulelfmeter) gelang das Anschlusstor. Stefan Thesker (88.) gelang noch der Ausgleich, nachdem Schindler (86.) bereits eine Großchance zum 2:2 vergeben hatte. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Nouri, der in sechs Partien als verantwortlicher Coach nur zwei Zähler holte, wartet damit immer noch auf den großen Befreiungsschlag. In den letzten acht Partien heimste Ingolstadt nur zwei Punkte ein. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Kiel bleibt zuhause ungeschlagen

Die Kieler sind dagegen in dieser Saison damit daheim weiter ungeschlagen und verbuchten zwei Siege und vier Unentschieden. Durch das Remis tritt der Tabellendritte der vergangenen Saison allerdings weiter auf der Stelle und ist im Tabellenmittelfeld platziert.

Ingolstadt zeigte eine kompakte Spielweise und war gut auf den Gegner eingestellt. Allerdings fehlt im Offensivspiel zunächst die letzte Zielstrebigkeit, um die Störche in der Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Im Spiel der Kieler war dagegen viel Sand im Getriebe. Es fehlte an Tempo und Spielwitz, um den FCI in größere Schwierigkeiten zu bringen. Ingolstadt investierte lange Zeit läuferisch mehr. Erst nach dem 0:2 wurden die Gastgeber wach. (Alle Ergebnisse im Überblick)