2. Bundesliga: Holstein Kiel besiegt SV Sandhausen 2:1 und klettert Kiel bleibt an Aufstiegsplätzen dran - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Hostein Kiel feierte einen Sieg gegen den SV Sandhausen © Getty Images

Kiel - Holstein Kiel bleibt im fünften Spiel in Folge in der 2. Bundesliga ungeschlagen und hält Anschluss an die Spitzengruppe. Die Norddeutschen besiegen Sandhausen.