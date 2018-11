Am zwölften Spieltag der 2. Bundesliga hat Greuther Fürth die Chance zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen. Die Franken empfangen den VfL Bochum (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Nach der 0:2-Niederlage in Darmstadt will Fürth zurück in die Erfolgsspur. Nach fünf Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen steht das Team von Damir Buric aktuell auf dem vierten Rang der Tabelle.

Lediglich zwei Zähler trennen die Kleeblätter von Spitzenreiter 1. FC Köln. Sollten Köln und der Hamburger SV sowie der Tabellendritte Union Berlin den Franken am Wochenende in die Karten spielen, wäre die Tabellenführung mit einem Sieg möglich.

ANZEIGE: Jetzt die Trikots der Zweitliga-Teams kaufen - hier geht es zum Shop

Bochum mit Personalsorgen

Der VfL Bochum hat derzeit mit Personalsorgen zu kämpfen. Im Sportpark Ronhof muss der Tabellensiebte möglicherweise auf Kapitän Stefano Celozzi und Innenverteidiger Tim Hoogland verzichten.

Celozzi musste im Montagsspiel gegen Jahn Regensburg wegen muskulären Problemen ausgewechselt werden. Hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Hoogland brach das Training am Mittwoch ab.

Angesichts der sechs weiteren Langzeitverletzten käme Bochum im schlimmsten Fall auf acht Ausfälle. Coach Robin Dutt will sich trotzdem nicht beklagen: "Wir müssen aus der Not eine Tugend machen und uns neue Optionen überlegen. Jeder Verletzte ist einer zu viel. Aber große Sorgen müsste ich mir erst machen, wenn wir keine elf Spieler mehr hätten."

Der VfL holte in den vergangenen beiden Duellen lediglich zwei Punkte, der letzte Sieg gelang vor knapp vier Wochen gegen Arminia Bielefeld.

Die Zweitliga-Highlights in der Sendung "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" freitags ab 22.30 Uhr und sonntags ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1

Sandhausen gastiert in Dresden

In der anderen Zweitliga-Partie am Freitagabend gastiert der SV Sandhausen bei Dynamo Dresden (2. Bundesliga: Dynamo Dresden - SV Sandhausen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Sandhausen ist am Dienstag im Pokal mit 0:3 an Ligakonkurrent 1. FC Heidenheim gescheitert. Trotzdem können die Kurpfälzer unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat einen Aufwärtstrend verzeichnen. In den letzten beiden Spielen in der Liga holte Sandhausen vier Punkte.

Dresden hatte diese Woche mehr Zeit zur Regeneration. Nach dem frühen Pokal-Aus gegen Rödinghausen durften die Sachsen nicht mehr im DFB-Pokal ran. Coach Maik Walpurgis musste derweil einen Plan austüfteln, wie er den nach Gelb-Rot gesperrten Jannis Nikolaou ersetzen kann.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de