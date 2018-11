Der MSV Duisburg hat seine schwarze Heimserie in der 2. Bundesliga beendet. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht feierte nach fünf Heimniederlagen in dieser Saison beim 2:0 (1:0) gegen den SC Paderborn den ersten Sieg und stellte den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze her. Cauly Oliveira Souza (24.) und Borys Taschtschy (63.) erzielten die Treffer des MSV. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Aufsteiger Paderborn musste nach zuvor vier Spielen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag hinnehmen und bleibt im Tabellenmittelfeld. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Oliveira Souza trifft sehenswert zur Führung

Paderborn war vor 13.161 Zuschauern von Beginn an spielbestimmend, klare Chancen sprangen dabei im ersten Durchgang aber nicht heraus. Der MSV stand kompakt und lauerte auf Konter. Oliveira Souza schloss einen schnellen Gegenstoß mit einem Schuss unter die Latte zur Führung ab.

Dem Spiel der Gäste mangelte es an Ideen und Präzision. Die Duisburger agierten bei ihren wenigen Offensivaktionen zielstrebiger. Richard Sukuta-Pasu verpasste den zweiten Treffer aber knapp (33.). Nach der Pause das gleiche Bild: Paderborn spielte, Duisburg traf. Taschtschy erzielte wenige Sekunden nach seiner Einwechslung mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0.