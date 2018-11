Der VfL Bochum hat an den Anschluss an die Spitzenklubs dank eines Doppelpacks von Tom Weilandt (73./90.+3) hergestellt. Die Westfalen gewannen nach einem 0:1-Rückstand noch 2:1 (0:1) gegen Erzgebirge Aue. Mit 23 Punkte ist Bochum jetzt Vierter, Aue mit 14 Zählern Dreizehnter (Tabelle der 2. Bundesliga).

Der VfL ist damit seit sechs Spielen ungeschlagen. Für Aue war Pascal Testroet (2.) erfolgreich, der Bochumer Lukas Hinterseer traf bei einem Foulelfmeter nur den Pfosten (61.). Dann traf Weilandt doppelt.

Die Zweitliga-Highlights in der Sendung "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" sonntags ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1

Testroet schockt Bochum früh

Vor 17.012 Zuschauern hätte der VfL bereits nach wenigen Sekunden in Führung gehen können, allerdings konnte Aue-Torhüter Martin Männel einen Schuss von Tom Weilandt abwehren. Fast im Gegenzug mussten die Bochumer dann das 0:1 hinnehmen. Einen Konter schloss Testroet sicher ab (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER).

Nach dem munteren Beginn verflachte die Partie zusehends. Die Gäste standen sicher in der Defensive, die Bochumer fanden nur selten Mittel, um gefährlich zu werden (Alle Ergebnisse im Überblick).

ANZEIGE: Jetzt die Trikots der Zweitliga-Teams kaufen - hier geht es zum Shop

Weilandt wird zum Helden

Nach der Pause agierten die Bochumer weiter offensiv, mehr als ein zurecht annulliertes Abseitstor durch Lukas Hinterseer sprang aber nicht heraus.

Nach einem Foul an Weilandt konnte Hinterseer den fälligen Strafstoß nicht verwerten. Weilandt nutzte dann eine Konfusion in der Abwehr der Auer zum Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde die VfL-Offensive belohnt.