Rund 1,2 Millionen Follower auf Instagram: Seit er bei der WM 2018 in Russland für Island auflief, ist Rurik Gislason ein Social-Media-Star. Vor allem in Südamerika schwärmen viele von dem Blondschopf.

Der Hype um seine Person lässt den Zweitliga-Spieler vom SV Sandhausen aber kalt.

"Darüber will ich gar nicht nachdenken, vor allem, wenn Fußball gerade so wichtig ist. Da ist es wichtig fokussiert zu bleiben und die Punkte zu sammeln", sagte Gislason beim SPORT1-Instagram-Talk Split It!.

Der 30-Jährige sei schon lange Profi-Fußballer und wisse: "An einem Tag kannst du der Held sein, am anderen eine Null."

ANZEIGE: Jetzt aktuelle Trikots der 2. Bundesliga kaufen - hier geht es zum Shop!

In den sozialen Netzwerken hält sich Gislason bewusst zurück, wenn es um Privates geht. "Social Media kann wirklich sehr gnadenlos sein. Deshalb musst du echt aufpassen, was du ins Internet stellst und was du sagst."

Gislason: Ohne Selbstvertrauen "bist du ziemlich am A..."

Sportlich lief es zuletzt nicht optimal. In der 2. Bundesliga wartet Gislason in dieser Saison noch auf einen Treffer und steht mit Sandhausen derzeit auf dem drittletzten Platz. (Tabelle 2. Liga)

Mit der isländischen Nationalmannschaft stand nach vier Niederlagen aus vier Partien der Abstieg aus Liga A der Nations League an. (Tabelle Nations League)

Für das Abschneiden hat der Stürmer keine Erklärung. "Ich weiß nicht so genau, worauf ich die Ergebnisse schieben soll." Seinen Blick richtet er nach vorne. "Ich glaube, wir sollten die Nations League jetzt hinter uns lassen und auf die EM-Qualifikation im März schauen."

Negativerlebnisse dürften keinen zu großen Raum einnehmen. "Sobald Dinge schlechter laufen, fühlt man mehr Druck und verliert das Selbstvertrauen", sagte Gislason. "Und wenn du dein Selbstvertrauen verlierst, bist du ziemlich am A..."

Vom coolen Kopenhagen über Nürnberg ins schläfrige Sandhausen

Gislason wechselte im Sommer aus Franken vom 1. FC Nürnberg in die Kurpfalz nach Sandhausen. Dort wohnt er allerdings nicht. "Wenn du jung bist, willst du da wohnen, wo ein bisschen mehr Leben ist."

Von der Spielweise her seien sein Klub und sein Nationalteam durchaus vergleichbar. "Wir sind meistens Underdogs, wenn wir spielen", sagt der SV-Stürmer. "So wie in Island auch. In der Hinsicht sind sich die beiden ähnlich. Fußball ist nicht groß hier, aber mit viel Leidenschaft."

Die bislang schönste Zeit seiner Karriere erlebte der Isländer beim FC Kopenhagen. Was vor allem an der Art der Dänen lag. "Ohne jetzt was Schlechtes über Deutsche zu sagen: Es hat sich so angefühlt, als ob in Kopenhagen alles einfach ein bisschen entspannter ist", sagte Gislason. "Ich denke, man sollte immer cool und relaxed bleiben."