Arminia Bielefeld muss mehrere Wochen auf seinen Offensivspieler Joan Simun Edmundsson verzichten. Der 27-Jährige zog sich im Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag beim FC Ingolstadt (1:1) eine Außenbandverletzung im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung.

Der Nationalspieler der Färöer musste seine Reise zu den Länderspielen in der Nations League am Samstag in Aserbaidschan und am Dienstag auf Malta absagen und wird der Arminia nach Klubangaben mehrere Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Eine Operation ist nicht notwendig.