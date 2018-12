1. FC Köln - VfL Bochum LIVE: 2. Bundesliga im TV, Stream, Ticker

Am 18. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den VfL Bochum (2. Bundesliga: 1. FC Köln - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Kölner präsentierten sich zuletzt hervorragend in Form und feierten fünf deutliche Siege in Folge mit einer Tordifferenz von 20:1.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien und nur einem erzielten Tor haben die Bochumer vorerst den Kontakt zu den begehrten Aufstiegsrängen verloren. Von den acht Hinrunden-Auswärtsspielen hat der VfL nur eines gewonnen (fünf Unentschieden und zwei Niederlagen).

Sandhausen und Fürth wollen Negativlauf stoppen

Im letzten Spiel des Jahres wollen der SV Sandhausen und die SpVgg Greuther Fürth jeweils ihren Negativlauf beenden (2. Bundesliga: SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die seit acht Pflichtspielen sieglosen Sandhäuser (vier Unentschieden und vier Niederlagen) spielten zuletzt zweimal in Folge Unentschieden. Fürth ist mit drei Niederlagen in Folge ohne einen eigenen Treffer in das Tabellenmittelfeld abgerutscht (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga).

Das Hinrunden-Duell zum Saison-Auftakt konnten die Fürther mit 3:1 für sich entscheiden.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1