2. Bundesliga: Dynamo Dresden - Holstein Kiel 0:2 Kiel bleibt an Aufstiegsrängen dran - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Holstein Kiel feierte in Dresden den dritten Sieg in Serie © Getty Images

Holstein Kiel setzt in der 2. Bundesliga seinen Aufwärtstrend fort. Die Störche feiern bei Dynamo Dresden den dritten Sieg in Serie und klettern in der Tabelle.