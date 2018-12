2. Bundesliga mit Darmstadt, Duisburg, Fürth LIVE im TV, Stream & Ticker

Vor zwei Jahren standen beide Vereine noch gemeinsam in der Bundesliga - und stiegen am Saisonende ab. Am Samstag kommt es am 16. Spieltag in der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem SV Darmstadt und dem FC Ingolstadt. (2. Bundesliga: Darmstadt - Ingolstadt, 13 Uhr im LIVETICKER)

Während es für die Darmstädter darum geht, nicht unten hineinzurutschen, steht Ingolstadt mit einem Sieg aus 15 Spielen auf dem letzten Platz. Den wollen die Schanzer nach Möglichkeit gerne verlassen. Der direkte Vergleich der beiden Vereine in der 2. Bundesliga ist sehr ausgeglichen. Viermal trafen die beiden Klubs in der zweithöchsten Spielklasse bisher aufeinander, drei Partien davon endeten mit einem Unentschieden. Lediglich einmal setzte sich Ingolstadt durch. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Beide Teams spielten in jüngerer Vergangenheit nicht gerade erfolgreich, Ingolstadt verlor die letzten zwei Ligaspiele, Darmstadt sogar deren drei. (Spielplan und Ergebnisse)

Heidenheim will oben dranbleiben

Der 1. FC Heidenheim schielt weiterhin mit einem Auge auf die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga. Am Samstag ist der MSV Duisburg zu Gast. (2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - MSV Duisburg, 13 Uhr im LIVETICKER)

Nach zwei sieglosen Spielen sind die Heidenheimer am vergangenen Spieltag gegen den SV Sandhausen mit einem Sieg wieder zurück in die Spur gekommen. Damit liegen die Heidenheimer weiterhin auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Duisburg hat nach einer erfolgreichen Phase dagegen zuletzt mit der Niederlage gegen Holstein Kiel einen Dämpfer bekommen. Die Elf von Thorsten Lieberknecht kennt weiterhin nur ein Ziel - den Klassenerhalt.

Auch Fürth schielt nach oben

Was für Heidenheim gilt, gilt auch für die SpVgg Greuther Fürth. Die Kleeblättler sind aktuell punktgleich wie die Heidenheimer. Doch die Formkurve der Fürther zeigt nach unten. Nur eines der letzten fünf Zweitligaspiele wurde gewonnen, zuletzt setzte es ein 0:4 gegen den 1. FC Köln. Doch auch Gegner Erzgebirge Aue ist aktuell in keiner guten Form. Die Sachsen verloren drei ihrer vergangenen vier Spiele. (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue, 13 Uhr im LIVETICKER)

