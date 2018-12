Zwei Absteiger, die es wieder nach oben schaffen wollen - und zwar in kürzester Zeit: Der 1. FC Köln und der Hamburger SV thronen an der Spitze der 2. Bundesliga, mit den Hanseaten auf dem ersten und den Geißböcken auf dem zweiten Rang. Lediglich ein Punkt trennt die beiden, ein ewiges Duell um die Stellung an der alleinigen Spitze. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Jenes Duell findet am 15. Spieltag seine Fortsetzung, jedoch nur aus der Ferne. Der HSV ist beim FC Ingolstadt zu Gast (ab 13 Uhr im LIVETICKER), die Kölner empfangen Greuther Fürth (ab 13 Uhr im LIVETICKER).

Partie drei und vier versprechen ebenfalls Spannung und komplettieren die Top vier der Tabelle. Union Berlin lädt zum Spiel gegen Darmstadt 98 ein und kann mit einem Sieg gefährlich nah an das Spitzenduo heranrücken (ab 13:00 im LIVETICKER). Sofern dieses patzt. (Spielplan und Ergebnisse)

Ferner empfängt St. Pauli Dynamo Dresden (ab 13 Uhr im LIVETICKER). Die Hamburger sind punktgleich mit Union und schicken sich ebenfalls an, nach oben vorzustoßen.

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1