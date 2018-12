FC Köln - FC Magdeburg LIVE: 2. Bundesliga im TV, Stream, Ticker

Zum Abschluss der Hinrunde in der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Köln den 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga: 1. FC Köln - 1. FC Magdeburg ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Nachdem sich der Hamburger SV bereits am Freitag die Herbstmeisterschaft gesichert hatte, will Köln den Anschluss an den Mit-Absteiger wahren.

Mit einem Sieg gegen Magdeburg können die "Geißböcke" wieder bis einen Punkt an den HSV heranrücken (DATENCENTER: Die Tabelle der 2. Bundesliga).

Köln mit vier Siegen in Folge

Dass es mit dem inoffiziellen Herbstmeistertitel nichts mehr wird, kümmert Kölns Trainer Markus Anfang nicht. "In der vergangenen Saison war ich mit Kiel Herbstmeister. Am Ende sind wir nicht aufgestiegen", sagte der 44-Jährige.

Mit zuletzt vier deutlichen Siegen haben die Kölner ihren direkten Aufstiegsplatz gefestigt.

Die seit acht Partien sieglosen Magdeburger spielten zuletzt zweimal in Folge Unentschieden. Seine letzten drei Auswärtsspiele hat der Aufsteiger verloren und dabei jeweils drei Gegentore kassiert.

So können Sie 1. FC Köln - 1. FC Magdeburg LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1